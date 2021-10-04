Поширення злочинного впливу та побиття працівника Хмельницького СІЗО – завершено слідство щодо так званого «смотрящого»

Обвинуваченому може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі обласної поліції, статус так званого «смотрящого» за слідчим ізолятором чоловік отримав у серпні минулого року під час злочинної «сходки». Тоді ж зловмисник призначив собі так званих «помічників» з-поміж арештованих. Він контролював дотримання «злодійських законів» в установі, збирав кошти, у тому числі здобуті злочинним шляхом, відповідав за розподіл так званого «общака».

Також, з метою збільшення власного авторитету серед утриманців установи обвинувачений відмовився виконувати вказівки співробітника СІЗО щодо виходу з камери для проведення її огляду та в подальшому навмисно наніс тілесні ушкодження останньому.

На даний час слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно так званого «смотрящого» за СІЗО. За погодженням з Хмельницькою обласною прокуратурою обвинувальний акт скерували до суду. Дій зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За скоєне обвинуваченому може загрожувати позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років.

Заходи з викриття протиправної діяльності «смотрящого» проводилися за сприяння адміністрації слідчого ізолятора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України