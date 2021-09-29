Поширення злочинного впливу та постачання наркотиків до СІЗО — у Кропивницькому викрили злочинну групу

Організатор поширював злочинний вплив на утриманців слідчого ізолятора та за допомогою спільників забезпечував постачання наркотичних засобів до установи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області викрили та припинили протиправну діяльність організовану у режимному об’єкті – Кропивницькому слідчому ізоляторі.

За даними слідства, організатор – підсудний у кількох справах, поширюючи злочинний вплив серед утриманців ізолятора, налагодив постачання наркотиків до установи. Також він відповідав за наповнення та розподіл коштів з так званого «злочинного общака».

Допомагали лідеру угруповання особи з волі та утриманці СІЗО. У кожного зі спільників була своя роль: фасування, доставка заборонених речовин до ізолятора та їх збут на території спецустанови.

У середу, 29 вересня, поліцейські спільно із працівниками облуправління СБУ та за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели ряд обшуків у камер тримання та за місцями мешкання фігурантів. Поліцейські вилучили наркотики, мобільні телефони та понад 80 тис. грн. Крім того, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали одного із фігурантів.

Кримінальне провадження за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури розслідується за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення організатору та учасникам угруповання про підозри.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України