Поширював у суспільстві злочинний вплив: На Прикарпатті повідомили про підозру організатору злочинного угруповання

Правоохоронці повідомили про додаткову підозру організатору угруповання, яке скоювало розбійні напади на громадян на території Прикарпаття.

Зловмисники займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство. Влітку 2021 року їх було затримано, наразі організатор та троє спільників перебувають у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 червня зловмисники в масках увірвалися до квартири потерпілого, погрожували вбивством і вимагали чималу суму коштів.

Йдеться про 36-річного організатора, раніше судимого за насильницькі злочини, а також про трьох співучасників віком 19, 23 і 30 років. У той день їх було затримано, згодом повідомлено про підозри за розбій і вимагання, а також обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування 7 вересня слідчі повідомили організатору про додаткову підозру за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про поширення в суспільстві злочинного впливу, а санкція цієї статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Наразі усі учасники угруповання перебувають під вартою, а досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини