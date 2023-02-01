Пошкодив більше 150 автівок: харківські правоохоронці затримали зловмисника

Зловмисник різав колеса автомобілей у Салтівському районі Харкова, переважно у нічний час. Об’єктом його хуліганських дій були транспортні засоби, припарковані біля багатоповерхівок.

Наприкінці грудня 2022 року автовласники Салтівського району Харкова почали масово звертатися до районної поліції із заявами про пошкодження колес своїх автомобілей. Загалом протягом останнього місяця поліцейські зареєстрували більше 150 таких звернень.

Працівники кримінальної поліції опитали значну кількість можливих свідків та переглянули сотні відеозаписів з камер спостережень, встановлених поблизу місць вчинення злочину.

У ході детального відпрацювання території Салтівського району міста Харкова оперативники Харківського районного управління поліції № 2 спільно з працівниками УКР ГУНП в Харківській області викрили чоловіка, який займався протиправною діяльністю.

За навмисне псування майна громадян поліцейські затримали 43-річного харків’янина, у якого під час обшуку помешкання виявили знаряддя вчинення злочину. Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 кваліфікували дії зловмисника за ч. 1 та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

31 січня чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення.

До Московського районного суду міста Харків направлено погоджене з процесуальним керівником клопотання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Харківської області