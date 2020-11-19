Пошкодження та викрадення комплектувальних частин вартістю ₴960 тис. — на Хмельниччині судитимуть військовослужбовця

До суду направлено обвинувальний акт відносно начальника радіостанції однієї із військових частин, що дислокується на Хмельниччині.

Слідством встановлено, що з червня 2019 року по квітень 2020 року військовий здійснював розукомплектування та пошкодження радіостанцій та радіоприймальних вузлів, що перебували на балансі військової частини, для подальшого викрадення їх елементів — мікросхем, транзисторів, КМ конденсаторів тощо. Згодом посадовець збував ці деталі за межами частини.



Своїми діями начальник не лише зменшив цінність обладнання, а й зробив його непридатним для використання за цільовим призначенням, що завдало державі збитків у сумі 960 000 грн.



У квітні 2020 року перед проведенням перевірки комплектності техніки сержант самовільно залишив військову частину з метою уникнення відповідальності.

Таким чином, військовослужбовець обвинувачується в умисному пошкодженні спеціальної техніки, викрадені спеціальної техніки, вчиненого військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем та дезертирстві, тобто самовільному залишенні військової частини з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 411, ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура Хмельницького гарнізону. Оперативний супровід – УСБУ в Хмельницькій області.

ДБР