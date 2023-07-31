Поширення злочинного впливу під контролем «вора в законі»: на Одещині викрили «смотрящого» за містом Ізмаїл

Фігуранту повідомлено про підозру. Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Також викрито і повідомлено про підозру його спільнику по утриманню підпільного казино.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Одеській області спільно з детективами слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що 35-річний житель Ізмаїла, раніше судимий за крадіжки та розбої, набув статусу суб’єкта злочинного впливу і отримав доручення від «вора в законі» на прізвисько «Лавасогли-Батумський» координувати злочинну діяльність у місті та забезпечувати наповнення «злодійського общака».

«Смотрящий» виступав у ролі так званого «третейського судді», «вибивав» у суб’єктів господарювання та інших громадян «відкати», «відкупні», неіснуючі борги, побори за «кришування». Крім того, встановлено, що він організував підпільне казино під виглядом клубу спортивного покеру, де проводилися азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

Незаконний дохід зловмисник розподіляв між співучасниками злочинної діяльності, окрема частина призначалась на наповнення так званого «воровського общака» та матеріальне забезпечення так званого «вора в законі».

Наразі, на підставі зібраних доказів, правоохоронці заочно повідомили «смотрящему» про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо затримання підозрюваного та обрання запобіжного заходу.

Також 35-річному ізмаїльцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Чоловік був поставлений «смотрящим» керувати підпільним казино. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України