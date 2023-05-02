Поширював тези роспропаганди в соцмережі — на Харківщині викрито чергового шанувальника «руського миру»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом неодноразового поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Активна робота з викриття прихильників кремля продовжується. Встановлено особу та затримано ще одного шанувальника так званої «спецоперації». За даними слідства, мешканець смт Безлюдівка, який активно вів сторінку у соціальній мережі, крім репостів музичних кліпів російською мовою, постів про риболовлю і філософських цитат, з березня минулого року також публікував на ній антиукраїнський контент.

Відповідно до висновків комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення, встановлено, що у публікаціях, розміщених на сторінці в соціальній мережі підозрюваним, міститься інформація щодо виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також глорифікація її учасників.

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура