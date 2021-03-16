После освобождения Молдове передали ее гражданина, осужденного за убийство и другие преступления

После отбывания наказания полиция вывезла с Николаевщины рецидивиста и передала его Молдове, откуда он родом. В течение трех лет мужчине запрещен въезд на территорию Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

38-летний уроженец Молдовы отбыл наказание в Арбузинской исправительной колонии за совершение ряда преступлений, среди которых кражи, незаконное обращение с оружием и убийство.

12 февраля полицейские совместно с сотрудниками Госмиграционной службы инициировали удаление человека из Украины и возвращения в страну его происхождения. По ходатайству правоохранительных органов, с целью дальнейшего выполнения международных договоров о реадмиссии, уроженца Молдовы поместили в пункт временного пребывания иностранцев или лиц без гражданства (ПВПИ), незаконно находящихся на территории Украины.

16 марта иностранца доставили в пункт пропуска «Паланка — Маяки — Удобное», откуда он был удален за пределы государства.

Согласно приговору Вознесенского горрайонного суда от мая 2008 года, уроженец Молдовы Руслан Рудер в 2007 году проживал вместе со своей гражданской женой в селе Дорошовка. Там местный житель им предоставил жилье и они работали на него. Позже местный житель он уличил мужчину в краже раков и прогнал.

4 ноября 2007 года парочка собиралась уехать в Одессу, но осужденный встретил парня и после беседы о том, что их выгнали из жилья, предложил переночевать у себя. Осужденный пошел в магазин за пивом, а парень в это время забрал его вещи и ушел к себе домой. Выйдя с магазина, уроженец Молдовы начал искать дом нового знакомого, а когда нашел, то потребовал вернуть его сумку. В ходе конфликта иностранец нанес около 10 ударов домовладельцу, что привело к смерти. Жена потерпевшего во время этой драки ударила гостя обухом топора, после чего он ушел.

6 ноября того же года мужчина со своей подругой решили обокрасть своих бывших работодателей, которые в то время были в Одессе. Из дома они унесли компьютер, принтер, фотоаппарат, золотую цепочку, дубленку, охотничье ружье с патронами и некоторые личные вещи.

В тот же вечер они на такси планировали поехать в Одессу. Когда они ехали, то машину остановили сотрудники милиции и задержали злоумышленников. За это уроженцу Молдовы в 2008 году дали 14 лет тюрьмы. // Преступности.НЕТ