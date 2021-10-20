После протестов в Ирпене таки объявили подозрение несовершеннолетним ромам, которые избили АТОшника
В городе вспыхнули протесты, во время которых полицию обвинили в «крышевании» детей местного «барона»
Полиция сообщила о подозрении двум несовершеннолетним ромам, которые избили АТОшника в Ирпене. Подозрение объявили после протестов, в ходе которых участники акции требовали привлечь «безнаказанных» ромов к ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Что за драка?
Конфликт состоялся 15 октября около 21:40 у кофейни по улице Шевченко. Между молодыми людьми произошла конфликтная ситуация, при которой два человек ромской народности 16 и 17 лет нанесли удары 22-летнему пострадавшему.
У преступления не было мотива как такового. У парня попросили закурить, после чего начался конфликт. На место была вызвана полиция. Говорить о причинении каких-либо серьезных телесных повреждений не приходится. Участники драки по состоянию на в данный момент не задержаны, так как инкриминируемые им действия не предусматривают задержания», – сообщили нам в МВД.
Местные начали обвинять полицию в том, что дело не хотят открывать потому, что отец одного из несовершеннолетних ромов – «барон», который торгует наркотиками.
Протесты в Ирпене
17 октября около 50 местных жителей и активистов устроили акцию. Они требовали привлечь к ответственности обидчиков 22-летнего ветерана АТО Павла Полищука.
«Причиной митинга стало недавнее избиение парня группировкой людей, которых не сажают» , – пишет «Киев Оперативный».
Наказание для ромов
Сейчас полицейские заявили, что собрали соответствующую доказательную базу. Ромам сообщили о подозрении по ч.1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.