Пособник окупантів з Куп‘янська організував вивезення понад 10 тисяч тонн соняшника до РФ

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова директору приватного сільськогосподарського підприємства повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, аграрій з Куп‘янська під час окупації міста налагодив робочі зв‘язки зі спецслужбою РФ. Вони домовилися, що чоловік буде відбирати техніку та майно у аграріїв Куп’янського району під приводом «націоналізації» на користь Російської Федерації.

Також чоловік надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення РФ.

Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області РФ. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до Росії понад 10 тисяч тонн соняшника.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій «податковій службі в Харківській області» та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

Правоохоронці затримали підприємця 11 листопада у Харкові в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора