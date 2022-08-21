Пособництво окупантам у Вовчанську: підозрюється чоловік

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з власної ініціативи налагодив комунікацію з представниками РФ у Вовчанську. Підозрюваний організував розграбування військової частини Національної гвардії України, яка знаходиться на території вказаної громади, складських приміщень ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат», приміщень підприємства з виробництва цукру на території смт Білий Колодязь Чугуївського району — і це все заради того, щоб догодити окупантам. Він передав їм вкрадені продукти та паливно-мастильні матеріали.

На цьому пособник окупантів не зупинився. Він також передав представникам РФ відомості щодо проукраїнськи налаштованих громадян, які проживають на території громади.

Крім того, підозрюваний особисто супроводжував російську армію на автомобілі, щоб окупанти краще розумілись на місцевості.

Чоловіка було затримано у Харкові та повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Харківська обласна прокуратура