Поспілкувавшись з псевдопрацівником банку жінка втратила понад ₴174 тисячі

Франківка довірилась нібито банківському співрозмовнику та втратила чималу суму – так працюють телефонні аферисти. Поліцейські закликають громадян перевіряти отриману інформацію від незнайомців.

Із заявою про вчинення шахрайства до співробітників поліції Івано-Франківська звернулась 47-жителька обласного центру. Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий, представився керівником служби безпеки банківської установи.

У телефонній розмові аферист запевнив жінку, що у банку працює недобросовісний працівник, який може заволодіти її коштами. Надалі, потерпіла вже діяла за вказівкою шахрая. А саме, щоб вберегти власні гроші, вона здійснила декілька переказів у сумі понад 174 тисячі гривень на рахунки аферистів.

Невдовзі прикарпатка звернулась до місцевого банку, де й дізналась, що потрапила у шахрайську пастку.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, поліцейські радять пам’ятати:

– працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані платіжних карток;

– у ситуації коли поступає дзвінок від працівника банківської установи із звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером зазначеним на зворотній стороні платіжної картки;

– просять надати пін-код банківської картки і кажуть про зняття грошей, блокування платіжної картки припиніть розмову – це шахраї.

Не дайте себе ошукати!

Cектор комунікації поліції Івано-Франківщини