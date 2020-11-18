Постачальника підозрюють у заволодінні ₴9 млн. держкоштів при будівництві залізничного сполучення між Києвом та аеропортом «Бориспіль»

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру ексдиректору компанії-постачальника у заволодінні майже 9 млн гривень бюджетних коштів під час постачання піску для будівництва залізничного сполучення від вокзалу «Київ-Пасажирський» до міжнародного аеропорту «Бориспіль» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між ТОВ «Київ пісок» та Регіональною філією «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» був укладений договір щодо поставки піску для будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення маршрутом «Київ — Пасажирський» — аеропорт «Бориспіль».

Надалі, на підставі підроблених видаткових накладних, у яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо загального об’єму поставленого піску — 60 000 куб.м., Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» перерахувала на рахунок підприємства грошові кошти у сумі 21 384 000,00 грн.

Документально підтверджується, у тому числі висновком судово-економічної експертизи, що підприємством фактично поставлено тільки 35 тис. куб.м. піску, у зв’язку з чим майже 9 млн грн. державних коштів були безпідставно отримані ексдиректором підприємства за фактично не поставлений пісок.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження 3-го відділу ГВ КЗЕ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура