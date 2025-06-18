Постачальник медобладнання та працівники Інституту раку привласнили ₴231 млн на закупівлі обладнання для хворих

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття масштабної схеми розкрадань коштів, виділених на закупівлю медобладнання для потреб онкохворих пацієнтів, до якої причетні працівники Національного інституту раку.

Слідство встановило, що фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання спільно із представниками підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку завищували ціни на медичне обладнання для Інституту.

Схема передбачала кілька етапів забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у публічних закупівлях медичного обладнання Інституту раку. Зокрема, НІР визначали розпорядником бюджетних коштів, що давало йому повний контроль за процесом закупівель, проведення формального аналізу ринку медичного обладнання та створення умов для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів.

У процесі фактичної закупки вартість медичного обладнання штучно завищували подекуди на 50% від початкової ціни – у ланцюги постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо.

Як зазначають в НАБУ, впродовж 2021-2022 років на таких закупках у межах проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР» учасники оборудки привласнили понад 231 млн грн.

Зловживання підтверджують докази, для збору яких залучили правоохоронців 12 країн світу.

Серед підозрюваних НАБУ:

фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання, організатор схеми

дві довірені особи, представники підконтрольних компаній

дві службові особи НІР (станом на час вчинення злочину)

виконуючий обов’язки директора НІР (станом на час вчинення злочину), депутат обласної ради

Їм усім оголошено підозри у створенні злочинної групи та заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах.

На разі слідство триває, оскільки встановлюються інші причетні до злочину особи.

Національний інститут раку вже неодноразово опинявся в епіцентрі корупційних розслідувань. Так, у 2021 році працівнику Інституту оголосили підозру у привласненні ліків на 10 мільйонів гривень. У 2019 році двох лікарів затримали через вимагання від пацієнтів грошей за лікування, яке є безоплатним. Того ж року під час аудиту Інститут виявилось, що дороге обладнання, закуплене для Інститут раку, не використовувалось для лікування пацієнтів, а роками стояло на складі, а паралельно із закладу зникла комп’ютерна техніка. // Дзеркало тижня