Постачали до столичного СІЗО метадон в цукерках, бананах та шкарпетках – повідомлено про підозру 4 учасникам групи

Слідством встановлено, що група осіб на чолі з 47-ми річною жінкою, яка утримується в ДУ «Київський слідчий ізолятор», поширювали метадон серед арештантів. Зазначимо, що жінка перебуває під вартою за злочини, пов’язані зі збутом наркотиків.

Її спільники фасували та маскували метадон у цукерках, бананах та шкарпетках, які передавали до СІЗО, а вже там організаторка поширювала їх серед мешканців установи.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 4 місцевим мешканцям – 3 жінкам та 1 чоловіку, які налагодили постачання до Київського слідчого ізолятору наркотиків та їх подальший збут (ч. 2, 3 ст. 307 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури