Постачання матеріалів для оборонного комплексу РФ — арештовано корпоративні права та майно ТОВ, підконтрольного російському олігарху

Судом задоволено клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора про накладення арешту на корпоративні права і майно ТОВ, яке всупереч вимог чинного законодавства, здійснювало видобуток мінералів на території України.

За даними слідства, Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента держави-агресора, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині.

У подальшому видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до сусідньої держави та реалізовувалися на користь підприємств військово-промислового комплексу РФ, у тому числі для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Судом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн. грн. Арештовані корпоративні права та майно передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування кримінального провадженні здійснюється слідчими Центрального апарату ДБР.

Офіс Генерального прокурора