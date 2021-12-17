Постачання неякісних продуктів для військовослужбовців на 1, 8 млн гривень — ще одному фігуранту схеми повідомлено про підозру

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва у межах розслідування кримінального провадження щодо постачання неякісних продуктів харчування для військовослужбовців повідомлено про підозру ще одному підприємцю-постачальнику.

Слідством встановлено, що у 2021 році між суб’єктом господарювання та структурними підрозділами Державної прикордонної служби України був укладений договір на закупівлю м’ясопродуктів (свинини).

Постачальник, достовірно знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають ДСТУ та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передала прикордонному загону ДПС України цей товар. У подальшому, на виконання договору поставки, з продавцем проведено розрахунок.

Відповідно до експертних висновків поставлена м’ясопродукція не відповідає вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 1, 8 млн грн.

У зв’язку з викладеним, окружна прокуратура повідомила про підозру підприємцю за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідство триває. Прокуратура продовжує вживати заходи до встановлення всіх осіб, причетних до постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям.

Як повідомлялося раніше, в межах цього ж провадження повідомлено про підозру підприємцю, який поставив військовослужбовцям 10 000 кг м’ясних консервів, які не відповідають вимогам ДСТУ, а також державному ветеринарному лікарю та працівнику фірми-виробника, внаслідок дій яких військовослужбовцям було передано 16 550 кг неякісної замороженої яловичої печінки.

Заходи з викриття правопорушення проводяться прокуратурою спільно з СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура