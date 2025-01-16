Постачання неякісного одягу для ЗСУ на суму понад мільярд гривень – судитимуть бенефіціара та директорів підприємств

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох учасників злочинної організації – бенефіціара трьох підприємств, директорів та представника цих підприємств.

Розслідуванням встановлено, що власник трьох підприємств створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами. Її учасники уклали договори із Міністерством оборони України на постачання військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Однак, на виконання цих договорів обвинувачені поставили військовим неякісний одяг, одержавши кошти, які в подальшому легалізували.

Згідно проведених експертиз, внаслідок поставки учасниками злочинної організації неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоду на суму понад 1,1 млрд грн.

Обвинуваченим інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1, 2 ст. 255, ч 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України).

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора