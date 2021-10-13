Постачання та збут наркотиків у Личаківській колонії – Львівські поліцейські повідомили про підозру шістьом учасникам злочинної групи

Діяло угруповання під контролем одного із так званих «смотрящих» у виправній установі. Серед його учасників – арештовані та особи з «волі».

Викрили діяльність злочинної групи та припинили канал постачання наркотиків до в’язниці оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

Поліцейські встановили, що організував протиправну діяльність 25-ти річний львів’янин, засуджений до чотирьох років позбавлення волі за розбій. Маючи авторитет та зв’язки у кримінальних колах, отримав статус так званого «смотрящого» за одним із відділенням у Личаківській виправній колонії. З-поміж її утриманців обрав учасників, які увійшли до складу злочинної групи. Також, долучив осіб, які раніше відбували у колонії покарання.

Її учасники налагодили канал постачання та збуту наркотиків та психотропів у в’язниці. У кожного з них були свої ролі: збір коштів із засуджених, придбання та постачання заборонених речей до установи, підбір кур’єрів та збут. Доставляли наркотики до виправної колонії шляхом так званих «перекидів».

У неділю, 10 жовтня, одного з учасників групи правоохоронці затримали під час спроби доставити товар на територію установи. Крім того, за місцями утримання підозрюваних та їх проживання провели санкціоновані обшуки. Вилучили наркотики, мобільні телефони та банківські картки.

11-12 жовтня на підставі отриманих доказів шістьом учасникам угруповання слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою – вчинення у складі організованої злочинної групи.

Щодо затриманого учасника злочинної групи — вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, щодо решти – про їх перевід до інших виправних установ.

Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво у ньому здійснює Львівська обласна прокуратура.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України