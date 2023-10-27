Поставляли медобладнання в Україну за завищеними цінами: оголошено про підозри шістьом керівникам підприємств

Директори підприємств, вступивши у змову з посадовими особами закладів охорони здоров’я, що розташовані у різних містах України, шляхом умисного завищення цін на медичне обладнання заволоділи коштами на суму понад 25,5 мільйонів гривень з держбюджету. У результаті підозрюваним може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили та задокументували злочинну діяльність керівників приватних підприємств, які зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату державних коштів.

У рамках розслідування кримінального провадження поліцейські встановили, що директори 6 приватних підприємств, які спеціалізуються на постачанні медичного обладнання для медустанов всієї країни, розробили схему незаконного збагачення шляхом завищення вартості обладнання, яке ними постачалося за бюджетні кошти. До злочинної схеми також були залучені посадові особи закладів охорони здоров’я, які разом із керівниками приватних підприємств розробляли тендерну документацію під конкретних учасників торгів та відхиляли пропозиції інших постачальників.

Таким чином, директори медзакладів уклали договори із компаніями, які спеціалізуються на продажі високовартісного медичного обладнання. За висновками товарознавчої та економічної експертизи ціни на дане обладнання були значно завищені від їхньої середньої ринкової вартості та очільники медустанов вчинили розтрату держкоштів на загальну суму понад 25 500 000 гривень.

За місцями мешкання та роботи усіх фігурантів проведено обшуки, під час яких вилучено робочі документи, які підтверджують змову посадових осіб медичних закладів з підприємствами та документи, що підтверджують ринкові ціни на поставлене обладнання.

Слідчі оголосили порушникам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва