Поставили на фронт понад 120 тис. непридатних мінометних пострілів – викрито двох посадовців оборонного заводу та їх спільників

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, а також начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, у 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель. Згідно договору підприємство мало поставити війську оптові партії 120мм мінометних пострілів на понад 11 млрд грн.

Згідно висновків експертизи під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до 120 мм мінометних пострілів, що призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що призводило до осічок.

Підозрювані, розуміючи зазначені проблеми не зупинили виробництво для того, щоб отримувати прибуток від державного замовлення.

Водночас, залучені до схеми посадовці військового представництва, не здійснили належний контроль за якістю продукції та внесли неправдиві відомості до звітної документації.

Внаслідок цього військовослужбовцям ЗСУ поставили понад 120 тис непридатних до використання пострілів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Правоохоронці затримали підозрюваних, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Викриття кримінального правопорушення здійснювалося прокурорами спільно зі співробітниками СБУ за сприяння Міністерства оборони України. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора