Поцупив гроші з касового апарату та намагався втекти: столичні оперативники затримали рецидивіста

Раніше судимий порушник на шлях виправлення не став та скоїв аналогічний злочин. За фактом пограбування слідчі розпочали кримінальне провадження та оголосили затриманому про підозру. На час слідства він перебуватиме під вартою.

Під час відпрацювання території Шевченківського району столиці правоохоронці побачили чоловіка, який підозріло себе поводив та при появі поліцейських почав втікати. Співробітники карного розшуку зупинили зловмисника, котрий поцупив гроші з каси одного із готелів у центральній частині міста.

Зі слів начальника Шевченківського управління поліції Ігора Падюка, слідчі затримали грабіжника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що донеччанин перебував у приміщенні готелю на вулиці Софіївській, де саме вимкнули освітлення. Чоловік почав оглядати приміщення та підійшовши до барної стійки, помітив касовий апарат. Далі зловмисник поцупив звідти 1 400 гривень та намагався втекти, однак його дії помітив охоронець. Менш як за пів години грабіжника затримали оперативники. Ним виявився донеччанин, 1992 року народження, раніше судимий за розбійний напад, пограбування та крадіжки».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру. Шевченківський районний суд столиці обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва