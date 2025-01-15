Потягом на західну Україну, а далі до сусідньої країни: в Одесі ділок організував незаконне переправлення ухилянтів за кордон

Зловмисника затримали під час оборудки з одним із клієнтів, що коштувала останньому 10 тисяч доларів. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу представництва внутрішньої безпеки в Одеській області 2 управління ГУВБ СБ України встановили, що 38-річний житель Одеси організував канал переправлення військовозобов’язаних українців за кордон, залучивши до співпраці наразі невстановлену особу із західної частини України. Фігурант підшукував клієнтів, консультував їх, брав з них гроші і потягом відправляв до свого спільника в Ужгород. А останній зі свого боку забезпечував перехід чоловіків до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Правоохоронці документували протиправні дії організатора з грудня минулого року по січень нинішнього. У цей період він готував втечу з держави молодого чоловіка, тимчасово обмеженого у праві виїзду за кордон. Послуги коштували 10 тисяч доларів. Зловмисник отримав їх двома траншами: на початку домовленостей – дві тисячі, а перед самою посадкою в потяг, що прямував на захід, – ще вісім. Після передачі другої частини коштів ділка правоохоронці затримали, а гроші вилучили.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванні такими діями або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Згідно з санкцією ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини