Повернення евакуйованої мобільної кав’ярні з майданчика – $2000 за 6 машин, безперешкодна робота – ₴10 000 на місяць з кожної – судитимуть посадовця КП «Київблагоустрій»

Печерською окружною прокуратурою м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо посадовця комунального підприємства «Київблагоустрій».

Встановлено, за повернення шести мобільних кав’ярень з майданчика потрібно було заплатити завідувачу майданчика зберігання безхазяйного майна КП «Київблагоустрій» 2000 доларів США. Надалі, щоб такі кав’ярні безперешкодно працювали у місті, власник майданчика пропонував з його допомогою домовитись з директором КП «Київблагоустрій» за щомісячну оплату в 10 тисяч гривень за одну кав’ярню на колесах.

У січні чоловіка затримали під час отримання 100 000 гривень. В таку суму він оцінив розміщення 10 кав’ярень.

Його судитимуть за одержання неправомірної вигоди за повернення мобільної кав’ярні з майданчика для зберігання безхазяйного майна КП «Київблагоустрій» (ч. 1 ст. 368 КК України) та підбурення до надання неправомірної вигоди керівнику КП «Київблагоустрій» за безперешкодне розміщення десяти пересувних кав’ярень на території міста Києва (ч. 1 ст. 369 КК України).

Київська міська прокуратура