Повідомленно про підозру двом іноземцям, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України

У ході виконання спеціального слідчого експерименту, санкціонованого прокурором Вінницької обласної прокуратури, слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з працівниками управління Служби безпеки України у Вінницькій області викрито діяльність групи осіб, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру двом громадянам однієї із сусідніх держав у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, та до підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідством установлено, що підозрювані, діючи умисно, на човні незаконно переправляли осіб через річку Дністер на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску. Свої послуги «ділки» оцінили в 4500 доларів США з однієї особи, яка бажає виїхати за межі України з метою ухилення від мобілізації.

У ході проведення першочергових слідчих дій іноземці були викриті та затримані правоохоронцями.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення перед судом їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Прокурором організовано виконання слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури