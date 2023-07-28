Повідомлено про додаткову підозру антисеміту, який намагався дестабілізувати ситуацію на Закарпатті та розпалював національну ворожнечу

В грудні 2022 року поліцейські Закарпаття, у співпраці зі Службою безпеки України, затримали 45-річного зловмисника, який в період дії воєнного стану намагався дестабілізувати ситуацію в області та вчиняв дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Йдеться про антисемітські написи в центрі Ужгорода із закликами до вбивства євреїв та надіслану лідеру єврейської громади Закарпаття псевдонаукову працю, в якій фігурант висловлює свою ненависть до цієї національності.

У своїй «науковій роботі» автор зазначає, що у збройній агресії росії проти України винна «єврейська спільнота», також він закликає до її фізичної ліквідації.

Правоохоронці скерували дані матеріали для проведення судово-лінгвістичної експертизи. Висновки фахівця підтверджують, що фігурант використовує семантичні прийоми, спрямовані на виправдовування збройної агресії росії проти України, а також намагається переконати її читачів у неправомірності дій українського народу, єврейської громади та армії в цілому.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області повідомили фігурантові про додаткову підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що справа щодо нанесення антисемітських написів у центрі міста вже скерована поліцією для судового розгляду.

Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Поліція Закарпатської області