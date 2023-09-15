Повідомлено про підозру 12 особам, які співпрацювали з окупаційною владою рф у м. Нова Каховка

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру 12 особам у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору та незаконному позбавленні волі або викраденні людини (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 146 КК України).

За даними слідства, підозрювані після початку повномасштабного вторгнення рф та тимчасової окупації частини Херсонської області добровільно обіймали псевдопосади в «правоохоронних органах» Нової Каховки – «голови військово-цивільної адміністрації», «заступника голови цієї адміністрації», «керівника поліції Нової Каховки», його «заступника», «начальника ІТТ» та інші.

Вони займались організацією мітингів на підтримку ворога та псевдореферендуму, вчиняли інші дії на підтримку ворога. Підозрювані замінювали українські прапори на прапори рф на адміністративних будівлях, пропагували ідеологію так званого «нового русского мира». Вони викрадали та залякували громадян, які займали проукраїнську позицію, змушували місцеве населення використовувати символіку та гроші країни-агресора. Знімали пропагандистські ролики та розповсюджували їх на заборонених в Україні російських ресурсах.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України, за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора