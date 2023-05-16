Повідомлено про підозру 23 правоохоронцям з Маріуполя, які стали «мєнтами» в окупантів

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 23 колишнім правоохоронцям з Маріуполя, які пішли на співпрацю з росіянами та обійняли посади у так званих правоохоронних органах окупантів.

Встановлено, що після захоплення Маріуполя, зрадники добровільно одягли ворожий камуфляж з розпізнавальними знаками окупантів. Вони виконували вказівки ворожої влади, здійснювали фільтраційні заходи на території Іллічівського, Приморського та Жовтневого районів Маріуполя, вишукували проукраїнськи налаштованих громадян.

Також «міліціонери» охоче брали участь у масових заходах загарбників, надавали коментарі російським пропагандистам, критикуючи владу України та агітуючи підтримувати окупаційний режим.

23 колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Робота з викриття зрадників та колаборантів на тимчасово окупованих територіях продовжується, жоден не уникне відповідальності за зраду.

ДБР