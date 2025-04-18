Повідомлено про підозру 37-річному черкасцю, який наніс тяжке тілесне ушкодження військовослужбовцю
За процесуального керівництва прокурорів Черкаської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Черкаси за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю Збройних Сил України (ч. 1 ст. 121 КК України).
За даними слідства, 08 квітня цього року, у вечірній час доби біля багатоповерхового будинку в одному з районів м. Черкаси 37-річний чоловік на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин наніс потерпілому один удар предметом з колюче-ріжучими властивостями (ймовірно ножем) в область грудної клітки та зник з місця вчинення злочину. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Черкаської окружної прокуратури.
Внаслідок протиправних дій нападника 31-річний чоловік отримав тяжке тілесне ушкодження та був госпіталізований в лікарню.
Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України та в подальшому слідчим суддею до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
Довідково: санкція ч. 1 ст. 121 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.Tweet