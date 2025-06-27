Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО, причетним до смертельного побиття увʼязненого

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві встановили факт причетності 7 службових осіб ДУ «Харківський слідчий ізолятор», в тому числі колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО до смерті одного із увʼязнених.

Зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок отриманих травм він помер.

Під час слідства були здобуті докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО.

Сьогодні прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України. Готується клопотання до суду про їх арешт.

Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України. До суду готують клопотання про обрання ім запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Офіс Генпрокурора