Повідомлено про підозру 8-м учасникам злочинного угруповання, які грабували «валютників»

«Працювали» підозрювані на території Львівської та Хмельницької областей. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції отримали інформацію про діяльність злочинної групи, інтересом якої є виключно особи, що займаються обміном валют. Під час її перевірки поліцейські не лише встановили учасників угруповання, а й отримали докази їхньої причетності до скоєння кількох епізодів на території двох областей.

Так, до складу угруповання входило вісім осіб – мешканці Львова. Діяли за чітко розробленим планом та заздалегідь продумували шляхи відходу по «завершенню операції». Зловмисники ретельно вивчали спосіб життя потенційних «жертв», робочий графік, адреси перебування та шляхи пересування. Як правило, в поле зору угруповання потрапляли так звані «валютники». Напад відбувався під час зупинки автомобіля потерпілих, де шляхом розбиття вікон, зловмисники заволодівали їхніми коштами.

Крім того, для стеження за потерпілими, а також мобільності переміщення до місця злочину та відходу, фігуранти використовували низку автомобілів різних марок, кольору та номерних знаків, зокрема і на іноземної реєстрації, а також скутери.

В ході досудового розслідування оперативники та слідчі обласної поліції отримали докази причетності учасників злочинної групи до вчинення трьох епізодів на території Львова та Хмельницького. У Хмельницькому зловмисники відібрали у потерпілого 50 000 доларів США, а у Львові намагалися заволодіти коштами двох потерпілих на загальну суму майже 2,6 млн грн.

Сьогодні, 4 січня, вісьмом членам угруповання поліцейські повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 186 та ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Також на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова за силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення провели обшуки за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів. Вилучили рюкзаки, особисті речі, номерні знаки, зокрема і на іноземної реєстрації, зброю, автомобілі марок «БМВ», «Volkswagen Passat» та інші предмети, що підтверджували злочинну діяльність підозрюваних.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання — позбавлення волі від чотирьох до тринадцяти років із конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України