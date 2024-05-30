Повідомлено про підозру адміністраторці столичної танцювальної студії, яка привласнювала кошти клієнтів
Порушниця, для оплати вартості абонементу, надавала громадянам реквізити власної платіжної карти замість офіційного рахунку. Таким чином підозрювана заволоділа близько 53 000 гривень.
Викрили протиправну діяльність 29-річної місцевої мешканки дільничні офіцери поліції Подільського району. Як встановили правоохоронці, фігурантка, виконувала обов’язки адміністратора танцювальної дитячої студії.
Аби її протиправні дії залишались непоміченими, привласнення коштів відбувалось вибірково: протягом чотирьох місяців деяким клієнтам зловмисниця надавала реквізити своєї банківської карти, замість офіційного рахунку підприємця.
Загалом, введені в оману громадяни перераховували близько 53 000 гривень на банківський рахунок аферистки, які вона витратила на власні потреби.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, яке вчинено повторно. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet