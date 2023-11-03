Повідомлено про підозру бізнесмену з Мелітополя, який будує для окупантів «зуби дракона» на південному фронті

Служба безпеки повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляє для агресора фортифікаційні споруди та ремонтує автошляхи.

Мова йде про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення рф підтримав російських загарбників та запропонував їм свою «допомогу» у війні проти України.

Завдяки цьому в жовтні 2022 року фігурант отримав від окупантів масштабний «підряд» на виготовлення понад 1-ї тисячі протитанкових загороджень, відомих як «зуби дракона».

Такі пірамідальні бетонні перешкоди загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

Також за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на «посаду» очільника захопленого «Мелітопольського асфальтобетонного заводу».

На потужностях свого заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси Мелітополь-Бердянськ. Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак, СБУ знає про його місця перебування та здійснює комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України