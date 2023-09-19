Повідомлено про підозру блогеру з Львівщини, який закликав обстрілювати будівлю СБУ

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру мешканцю Львівщини за фактом колабораційної діяльності (ст.111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний під час онлайн відеотрансляції в одній із соцмереж закликав рф здійснити додаткові обстріли адміністративної будівлі Управління Служби безпеки України у Львівській області. Деструктивний контент блогер поширив на аудиторію у понад 1,7 тисяч користувачів.

Встановлено, що на цей час він перебуває за кордоном. Наразі його оголошено у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки України за оперативного супроводу внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора