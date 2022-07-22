За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомлено про підозру членам організованої групи, які в умовах воєнного стану вчинили розбійний напад (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, три члена організованої групи – мешканці м. Києва і Київської області за пособництва ще двох осіб у червні 2022 року, на території одного із сіл Вінницької області, в умовах воєнного стану, із застосуванням ножа та мисливської рушниці вчинили напад на мешканця Житомирської області, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, та заволоділи 120 тис. грн потерпілого. Після цього вимушено припинили свою злочинну діяльність, оскільки були викриті правоохоронцями.

Четверо учасників вчинення злочину затримані безпосередньо після його вчинення та до них Вінницьким міським судом Вінницької області застосовані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Місце заходження ще одного підозрюваного встановлюється.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення злочину.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури