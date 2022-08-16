Повідомлено про підозру членам ОЗГ, які шахрайським шляхом заволоділи коштами мешканців різних регіонів України

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомлено про підозру організатору та двом членам організованої групи, які шляхом обману заволоділи коштами мешканців різних регіонів України на суму понад 129 тисяч гривень (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, члени організованої злочинної групи, відбуваючи покарання в одній з установ виконання покарань Вінниччини, використовуючи наявну у мобільних додатках миттєвого обміну повідомленнями інформацію про анкетні дані потерпілих, по черзі телефонували їм, представляючись працівниками різних структурних підрозділів банківських установ, вводили в оману, повідомляючи про спроби іншими особами здійснення несанкціонованого зняття коштів з їх карткових рахунків та пропонували запобігти цим спробам шляхом зняття і перерахування цих коштів на інші рахунки банку, які насправді були підконтрольні членам злочинного угруповання.

Введені в оману потерпілі, з метою запобігти цим спробам, зняли 129 тисяч 560 гривень із власних банківських рахунків та перерахували їх на банківські рахунки, підконтрольні членам злочинного угруповання.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури