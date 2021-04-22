Повідомлено про підозру членам злочинної організації, які вбивали харків’ян заради наживи

За процесуального керівництва обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 6 особам за фактами умисного вбивства, створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства та підроблення документів.

За даними слідства, на початку 2019 року 36-річний харків’янин разом зі своєю 47-річною знайомою створили злочинну організацію, до складу якої увійшли інші особи.

Схема зловмисників полягала у шахрайському заволодінні нерухомим майном та подальшому умисному вбивстві його власників. У якості жертв обирали наркозалежних громадян та осіб похилого віку. Для махінацій із майном використовувались підроблені довіреності, згідно з якими потерпілі надавали право розпоряджатися майном членам злочинної організації, або ж зловмисники отримували таке право за підробленими паспортами потерпілих громадян.

Так, встановлено, що у квітні 2020 року на підставі підробленої довіреності укладено договір купівлі-продажу квартири, розташованої по пр. Гагаріна у Харкові, між організаторкою групи та іншим членом групи. У подальшому зазначене приміщення продали іншому громадянину.

При цьому, щоб звільнити квартиру, члени організованої групи перевезли потерпілу в заздалегідь підготовлене місце утримання — іншу квартиру. Потерпіла підняла галас і привернула до себе увагу сусідів. Зловмисники вирішили позбавитися жінки та відвезли її до будинку, розташованого в смт. Козача Лопань Дергачівського району. Деякий час потерпілій робили ін’єкції невстановленим на цей час препаратом, а потім задушили дротом.

Крім того, члени організованої групи аналогічним чином заволоділи квартирою, розташованою по вул. Плитковій у м. Харкові, а 56-річного власника помешкання вбили шляхом його отруєння.

Також задокументовано 3 факти замаху на заволодіння іншими квартирами, розташованими в Харкові.

21 квітня цього року в порядку ст. 208 КПК України затримано організатора та організаторку злочинної організації та її 4 активних членів. Вказаним 6 особам повідомлено про підозру за фактами створення і участі в злочинній організації, умисного вбивства, шахрайства, вчиненого злочинною організацією, підроблення документів (ч. ч. 1, 2 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 28, п. п. 3, 4, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України).

У ході проведених обшуків виявлено паспорти власників квартир, документи, які посвідчують право власності на житло, а також виявлено жінку похилого віку, яку члени злочинної організації заздалегідь вивезли до іншого приміщення для подальшого утримання та, імовірно, вбивства.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші члени злочинної організації, в тому числі в державних та правоохоронних органах, та їх причетність до вчинення аналогічних злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління внутрішньої безпеки в Харківській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкції статей передбачають максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури