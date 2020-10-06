Повідомлено про підозру чоловіку, у якого вилучили сильнодіючих лікарських засобів майже на ₴3,5 млн. (фото)

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру чоловіку за фактом збуту сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 321 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік через інтернет збував сильнодіючі лікарські засоби, які в подальшому використовувались для виготовлення наркотиків. Оформлення відправлень покупцям вказаний громадянин здійснював за підробленими паспортами.

У ході обшуків, проведених 5 жовтня, виявлено та вилучено понад 11 тис. пачок лікарських засобів, 4 підроблені паспорти, а також понад 200 тис. грн. Загальна вартість вилучених ліків складає майже 3,5 млн грн.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури