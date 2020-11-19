Повідомлено про підозру чоловіку, який, імовірно, через бажання заволодіти квартирою вбив киянку

Тіло жінки з вогнепальним пораненням голови виявили перехожі. Протягом кількох днів поліцейські затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві потерпілої. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, а також встановлюються інші особи, причетні до вказаної події.

13 листопада до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ягідній перехожі знайшли мертву жінку зі слідами крові на обличчі. На місце події негайно виїхали наряди патрульної поліції, кінологи, криміналісти, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, правоохоронці виявили жінку з кульовим пораненням голови, опитали заявників та оглянули місце події, де вилучили невикористаний патрон і гільзу до вогнепальної зброї:

«У ході проведення першочергових слідчих дій під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури через три доби ми встановили особу загиблої – це 30-річна мешканка Голосіївського району. А також встановили імовірного підозрюваного. Зібрано матеріали: це і покази свідків, матеріали огляду місця події, матеріали проведених невідкладних слідчих дій (обшуків). Це дало підстави слідчому за погодженням із процесуальним керівником пред’явити підозру 44-річному мешканцю міста Києва, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього злочину».

За словами начальника поліції Києва, підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підготовлено клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Кримінальне провадження розслідується за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Мотивом убивства киянки може бути бажання заволодіти квартирою потерпілої та її сестри. Слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення спільників та інших фактів злочинної діяльності фігуранта, адже є матеріали, які вказують на те, що це — непоодинокий випадок», — додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва