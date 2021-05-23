Повідомлено про підозру чоловіку, який підпалив автівку засновника порталу dtp.kiev.ua

За умисне знищення або пошкодження майна фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Подія трапилась у лютому цього року на вулиці Гоголівській, що у Шевченківському районі столиці. На спецлінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що у дворі будинку горить його автомобіль. На місці події працювали слідчо-оперативна група, оперативники та співробітники ДСНС.

Правоохоронці встановили, що у дворі житлового будинку сталося загоряння припаркованого автомобіля «Volkswagen Touareg». Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок якої пошкоджено передню частину транспортного засобу і салон.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що оперативники провели комплекс розшукових дій, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що в нічний час доби невідомий підійшов до автівки із заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною та підпалив іномарку:

«Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих, особу підпалювача встановлено. Це — 22-річний уродженець міста Глухів, раніше не судимий. У ході обшуку слідчі вилучили з помешкання правопорушника речові докази.»

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодженння майна) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва