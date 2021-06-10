Повідомлено про підозру чоловіку, який підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ (фото)

За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури повідомлено про підозру 54-річному мешканцю селища Борівське за фактом умисного пошкодження чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, вночі 9 червня 2021 року чоловік, підійшовши до сусідського автомобіля, вилив горючу рідину на капот транспортного засобу та запалив її. Внаслідок цього транспортний засіб марки «ВАЗ», який належить військовослужбовцю Збройних сил України, повністю згорів.

Підпалювача затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Сєвєродонецького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Луганській області, триває.

За вчинення злочину вказаній особі загрожує до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької окружної прокуратури)