Повідомлено про підозру чоловіку, який за $10 тис. обіцяв оформити дозвіл на поховання на кладовищі

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 7 повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання 10 тис. доларів США за вирішення питання про поховання померлої особи на напівзакритому кладовищі у Києві (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, пообіцяв громадянину, у якого померла родичка, вплинути на службових осіб комунального підприємства з метою отримання дозволу на поховання на території кладовища, розташованого у Деснянському районі Києва.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання ним 10 тис. доларів США від заявника.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчиненні цього злочину.

Протиправну діяльність припинено співробітниками місцевої прокуратури спільно з ГУ К СБ України та Подільським управлінням поліції ГУ Нацполіції в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Києва