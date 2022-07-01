Повідомлено про підозру чоловіку, який закликав до підтримки окупації Херсонщини та співпраці з російськими військовими

Фігурант розміщував публічні заклики у мережі Інтернет в одному із популярних месенджерів. За такі злочинні дії йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

Слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який закликав до окупації Херсонської області та співпраці з російськими військовим. Правопорушник – це раніше не судимий, 37-річний громадян російської федерації.

Поліцейські встановили, що на початку березня 2022 року фігурант перебуваючи на тимчасового окупованій території одного з селищ Херсонщини змовився з окупаційною владою та російськими військовими з метою здійснення дій щодо зміни меж території або державного кордону України. Чоловік створив групу у одному з популярних месенджерів, до якої були включені українці – місцеві мешканці.

Правопорушник почав розповсюджувати заклики щодо приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до росії, співпраці з військовослужбовцями збройних сил рф, необхідності виконання вимог та розпоряджень незаконно призначених посадових осіб окупаційної влади, які підпорядковані посадовим особам держави-агресора, а також поширював вказівки та накази окупаційної влади, зазначаючи про обов’язковість їх виконання.

Слідчі поліції Києва заочно повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України — умисні дії вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва