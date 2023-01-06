Повідомлено про підозру чоловіку, який на власному підприємстві використовував гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку

Смілянською окружною прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні злочину підприємцеві, який в умовах воєнного стану використовував гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства приватний підприємець, маючи причетність до благодійної організації, яка в умовах воєнного стану надає гуманітарну допомогу, використовував на власному підприємстві для виробничої діяльності та отримання прибутку електрогенератор потужністю 125 кВт, ввезений на територію України як гуманітарна допомога іноземної благодійної організації, призначена для внутрішньо переміщених осіб та членів добровольчого формування Городищенської територіальної громади.

Довідково: ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури