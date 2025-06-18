Повідомлено про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину на території дитячого розважального закладу в Запоріжжі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя місцевому жителю повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

За даними слідства, 16 червня 2025 року 32-річний чоловік, перебуваючи в будівлі дитячого розважального закладу, що розташований в одному з парків Запоріжжя, словесно принижував двох неповнолітніх дівчат, а потім здійснив кілька пострілів з травматичної зброї.

Підозрюваного затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України. Наразі в суді за клопотанням прокурора вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції №4 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура