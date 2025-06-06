Повідомлено про підозру чоловіку, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 18-річному чернівчанину

Буковинські поліцейські швидко встановили та задокументували протиправні дії молодика, причетного до побиття потерпілого. За скоєне підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Під час досудового розслідування слідчі Чернівецького районного управління поліції встановили, що в одному із торгових центрів в обласному центрі між 21-річним жителем с. Кадубівці та 18-річним чернівчанином виникла суперечка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту старший із чоловіків завдав молодшому декілька ударів руками по різних частинах тіла.

Потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, буковинцю спричинено травми, що відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Провівши невідкладні оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили місцеперебування молодика, причетного до скоєння злочину.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області