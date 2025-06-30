Повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям з Київщини, які відмовились виконати бойовий наказ

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям, які в умовах воєнного стану свідомо відмовились виконати бойовий наказ командирів.

Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству.

Державне бюро розслідувань наголошує: обов’язок захищати незалежність і територіальну цілісність України закріплений у ст. 65 Конституції України. Особи, які ухиляються від виконання цього обов’язку, так само як і ті, хто вчиняє інші військові злочини, нестимуть відповідальність незалежно від посади чи військового звання.

Всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань