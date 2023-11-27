Повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які викрали продукти харчування, призначені для для ЗСУ, на суму понад ₴5 млн.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру чотирьом учасникам злочинної групи.

Їм інкриміновано викрадення, привласнення та розтрату військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, учасники злочинної групи, до якої входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств, привласнювали продукти харчування, які призначалися для Збройних Сил України. Вони також заволоділи бюджетними коштами, призначеними на придбання продуктів харчування.

Зокрема, два приватних підприємства протягом червня – листопада 2023 року здійснювали постачання продуктів харчування до військової частини на Київщині на підставі договорів з Міноборони. Діючи у змові із службовими особами цієї частини, вказували у первинних бухгалтерських документах завищений обсяг продуктів харчування. За неіснуючі продукти харчування було сплачено понад 5 млн грн.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків вилучено понад 1 млн грн у різній валюті, автомобіль, яким здійснювалось перевезення викрадених із військової частини продуктів харчування, чорнову бухгалтерію, підроблені первинні бухгалтерські документи та інші докази їх протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора