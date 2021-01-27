Повідомлено про підозру директору харківського КП: йому закидають ₴1 млн. збитків громаді міста

Національне антикорупційне бюро в вівторок, 26 січня, повідомило про підозру директору одного з комунальних підприємств Харкова за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою).

На сайті НАБУ йдеться, що йому закидають нанесення збитків громаді Харкова на суму близько 1 млн гривень.

За версією слідства, у 2016 році директор підлаштував перемогу власної компанії на тендері з закупівля обладнання, який проводився цим комунальним підприємством.

«Напередодні укладання договору з переможцем тендеру директор КП, який на той момент також обіймав посаду депутата Харківської міськради, за власної ініціативи вніс зміни до характеристик предмета закупівлі, внаслідок чого здійснено закупівлю іншої продукції, яка не відповідала вимогам документації конкурсних торгів. Через це підприємство надмірно перерахувало майже 1 млн грн», — розказали в НАБУ.

Імені підозрюваного в повідомленні немає.

Кримінальне провадження в НАБУ розслідують з січня 2019 року. // LB.ua