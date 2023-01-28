Повідомлено про підозру двом черговим зрадникам з Харківщини, які втекли вслід за російськими окупантами

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківської області заочно повідомили про підозру двом колишнім правоохоронцям, які зрадили присязі та активно працювали на окупантів.

Один із зрадників будував кар’єру у псевдоправоохоронному органі на території Куп’янського району.

За даними слідства спочатку його призначили дільничим. Він чергував у місцевому відділку та виконував всі злочинні накази окупантів. За старання зрадника згодом підвищили та довірили більш серйозну роботу – він став старшим оперуповноваженим. Протримався на «утриманні» агресорів не довго, втік з російськими військами під час відступу окупантів.

Інший факт державної зради задокументовано у Вовчанську Чугуївського району.

Колишня працівниця правоохоронного органу також вирішила присягнути на вірність окупантам. Під час захоплення міста жінка активно взялася розбудовувати окупаційний правоохоронний орган. У місцевих правоохоронців вимагала не чинити опору і переходити на бік ворога. Тим, хто не погоджувався — обіцяла направити для «профілактичних бесід» військових рф.

Фігурантка безпосередньо займалася роботою з неповнолітніми, контролюючи цей напрямок в окупантів. Особливу увагу приділяла проукраїнським підліткам, які могли бути небезпечними, та проводила з ними «роз’яснювальну роботу». Також нерідко у складі так званої слідчо-оперативної групи виїжджала на виклики за участю дітей.

У вересні зрадниця втекла з міста разом з окупантами.

Обом фігурантам заочно повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Харківська обласна прокуратура.

З початку повномасштабного наступу росіян лише на Харківщині ДБР розслідує 106 кримінальних проваджень по зрадниках та колаборантах. Повідомлено 51 підозру, затримано 25 осіб, відносно 19 осіб обвинувальні акти вже скеровано до суду.

ДБР нагадує, короткострокова вигода від роботи на окупантів обов’язково перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення.

Державне бюро розслідувань продовжує активно працювати на деокупованих територіях. Для того аби українські чиновники та правоохоронці, які з приходом росіян присягнули їм на вірність не уникнули відповідальності триває системна і кропітка робота.

ДБР